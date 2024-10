La storia di Hookii

Hookii è un sito dove commentare tutto quello che viene pubblicato sui giornali online. Uno spazio libero e aperto alle diverse opinioni, dove le notizie vengono segnalate direttamente dai lettori.

Non era affatto scontato festeggiare i 10 anni dalla nascita di questo sito, che è un aggregatore di notizie da tutto il mondo suggerite dagli stessi lettori. Eppure siamo qua. Ci siamo perché ci sentiamo tutti parte di questa piccola comunità, che ha scelto di farsi stupire ogni volta dalle notizie più varie e interessanti. Ci aiutano gli editor che raccolgono i nostri suggerimenti di lettura e ce li ripropongono nella forma migliore e più completa. Ci aiutano i moderatori vigilando sulle discussioni, perché non diventino troppo accese. In questi 10 anni abbiamo commentato qualunque argomento, dalla scienza alla moda, dalla politica alla storia, dall’economia alla religione. Non siamo una moltitudine e questo ci aiuta a conoscerci e a riconoscerci in hookii, ma siamo tutti utili. Quello che conta è che abbiamo fatto tutto noi. Far parte dell’Associazione Hookii è un modo per sostenere questa esperienza e darle nuove prospettive future.

Per ricordare questi 10 anni, grazie all’aiuto della matita di Lord Kenmare, abbiamo realizzato un pieghevole che cerca di raccontare cosa siamo e cosa facciamo, con una punta di ironia. Per chi non ha partecipato all’hookiifest romana lo pubblichiamo qui perché possiate vederlo, sperando di strapparvi un sorriso.