Bhookii Aprile 2022

Ridere, ridere, ridere ancora, cantava Vecchioni. Non siamo ancora arrivati a poter proseguire con il secondo verso, ma ci sono moltissimi libri che ci possono aiutare a ridere.

Ho sempre trovato difficile consigliare libri “che facciano ridere” perché sono convinto che l’umorismo sia una cosa terribilmente soggettiva. In questa lista di 9 titoli divertenti, per esempio, Infinite Jest – che per me è più surreale che divertente – assieme a Tre Uomini in Barca – che invece mi fa piangere dal ridere, ma occorre apprezzare il british humor.

Per un po’ di umorismo italiano, possiamo optare per l’elenco dei titoli della MILANO da LEGGERE 2018 – Milano da ridere, oppure per i “romanzi storici” di Camilleri – in particolare La Concessione del Telefono – o, se preferite, anche i racconti di Achille Campanile e Dino Buzzati (ma preparatevi anche a molte cose inquietanti con loro).

Come sempre, se volete segnalare fumetti, poesie, saggi e audiolibri di vario genere e titolo, fate pure. Se citate le battute Groucho su Dylan Dog, siete pure in tema!