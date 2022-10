Bhookii Ottobre 2022

Questo mese parliamo di letteratura LGBT+.

Avrei voluto proporre qualche lista a tema, ma ho trovato solo liste che elencano titoli considerati tali più per marketing che per effettiva aderenza alle tematiche.

Non sono un lettore abituale di questa categoria letteraria, ma volevo evitare di proporre liste contenenti titoli come The Tensorate, in cui effettivamente ci sono personaggi queer ma in realtà si parla di altro.

La lista più centrata che ho trovato è questa, ma si tratta solo di non-fiction e volevo spaziare anche sulla fiction (e poi è in inglese).

Per cui ho deciso che la lista questo mese la creiamo noi.

Se avete un account GoodReads, la lista è qua. Se non l’avete, sono sicuro che qualche mukko su GR sarà felicissimo di aggiungere titoli per conto vostro (non posso fare tutto io).

Naturalmente il tema proposto è solo un suggerimento, e che sono ben accetti contributi su qualsiasi argomento – purché non offensivo: magari evitiamo di suggerire le opere di Saddam Hussein.