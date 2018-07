A cura di @InvecchiatoMale.

Come riporta il Golfo, a Forio d’Ischia, in provincia di Napoli, i carabinieri sono intervenuti durante una festa di matrimonio, in un orario in cui i rumori dei festeggiamenti sono ancora consentiti, per interrompere l’esecuzione di brani del gruppo napoletano degli Squallor, ritenuti poco consoni al senso del decoro.

Immagine da pixhere.