C’era una volta la grande industria italiana

Le politiche industriali italiane nel tempo sono molto cambiate, come pure le scelte degli imprenditori italiani. Una sintesi del grande cambiamento ancora in corso è stata pubblicata su T.P.I. da Enrico Mingori.

L’Olivetti, il disastro dell’Ilva, la Fiat e la Pirelli il fior fiore della manifattura italiana e il suo declino vengono descritti da Mingori che ritiene colpevolmente cieca la politica italiana.

Quella della Olivetti è una parabola discendente che racconta molto del declino della grande industria del nostro Paese. Gli occupati nel settore secondario, che nel 1977 rappresentavano secondo l’Istat il 38% del totale, oggi oscillano intorno al 20%. Si dirà: è andata così un po’ per tutti, nell’Europa occidentale sempre più “terziarizzata”. E in effetti è vero che è l’intera industria del Vecchio Continente ad aver dismesso o delocalizzato molte delle sue produzioni, avendo lasciato, ormai vent’anni fa, che la Cina diventasse la “fabbrica del mondo”: in Italia il manifatturiero è sceso dal 19% del Pil nel 1992 al 14% nel 2022, ma anche in Germania e in Francia si è registrato un calo simile, rispettivamente dal 23 al 18% e dal 16 al 9% (dati della Banca Mondiale). Siamo in buona compagnia, insomma. Tuttavia alle nostre latitudini la caduta è stata più rumorosa che altrove. Perché ha visto crollare dei colossi. Emblematico è il caso dell’automotive, l’industria manifatturiera per eccellenza: fino all’inizio degli anni Novanta eravamo terzi in Europa per numero di vetture assemblate, dietro solo a tedeschi e francesi; adesso siamo scivolati al settimo posto, superati non solo da Spagna e Regno Unito ma pure da Repubblica Ceca e Slovacchia.