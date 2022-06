Doppiozero ospita due interventi contrapposti (di Mario Barenghi e Francesca Serra) sul politicamente corretto e cancel culture.

L’articolo di Barenghi (La maledizione della cancel culture) è critico sulla polizia della lingua. Fa l’esempio è la parola «negro» e della sua evoluzione semantica. Questo vissuto è a volte intriso di connotazioni razziste, ma «passare il vocabolario con l’amuchina» arriva a cancellare la storia del termine senza offrire il minimo rimedio al problema sottostante (il razzismo, il sessismo, etc.). Secondo Barenghi:

Barenghi aggiunge una secona questione, sul funzionamento delle parole nella società: ammette che è importante esprimesi correttamente e scegliere termini appropriati e rispettosi, ma l’importante è ascoltare «cosa si dice» più che la singola locuzione.

Specularmente a questa riflessione, Francesca Serra in un intervento più breve (Chi cancella cosa?) offre una prospettiva diversa:

Se qualcuno mi venisse un giorno a dire che una parola, per molto tempo usata tranquillamente e poi bandita in quanto stigma, per lui è così bella da non volerci rinunciare, io gli direi: «Benissimo». E gli consiglierei di addormentarsi ripetendosela tutte le volte che vuole, al posto di contare le pecore. Ma a casa sua, non in pubblico: in pubblico gli consiglierei invece di censurarsi. Non per ipocrisia o per proteggersi dalla rivolta puritana della folla dei bacchettoni del nuovo secolo. Piuttosto per una questione di rispetto: rispetto di ciò che ha significato per moltissime persone, per moltissimo tempo, in moltissimi luoghi uno stigma.