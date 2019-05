Chi porta i pantaloni

Continua a leggere su EU Porn, la newsletter del Foglio.

Se anche voi siete un po’ disorientati dalla campagna elettorale che stiamo vivendo in Italia, in cui si parla soprattutto di province e di castrazione chimica, non siete i soli. Letteralmente: in tutta Europa la campagna elettorale per le europee viene usata dai principali partiti per sollevare questioni di interesse nazionale, per cercare di riposizionarsi in vista di una futura elezione politica, o addirittura per provare a scalare il governo.7