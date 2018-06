Come ha fatto Michael Jackson a fare la posa antigravità

A cura di NedCuttle21 (Ulm)

Un team di neurochirurghi del Postgraduate Institute of Medical Education and Research di Chandigarh, in India, ha eseguito uno studio sulla biomeccanica della posa nota come “45 Degree Lean”, il famoso piegamento a 45° che il compianto Re del Pop Michael Jackson mostrava nel video Smooth Criminal del 1987. Ne parla un articolo pubblicato su Galileo.it.

[…] Normalmente, quando si piega soltanto la schiena in avanti, come quando si deve raccogliere un oggetto per terra, si fa perno sulle anche e lo sforzo è compiuto dal muscolo erettore della colonna, detto muscolo sacrospinale, lo stesso che contrasta la gravità mantenendoci in posizione eretta quando siamo in piedi. Invece, quando il piegamento non coinvolge solo la schiena ma tutto il corpo, un movimento altamente innaturale, il perno è sulle caviglie (si rischiano strappi e tendiniti, nonché di cadere e farsi male) e la maggior parte del carico sul tendine d’Achille. Ma anche provando a piegarsi in questo modo, l’inclinazione raggiungibile è pari a 20 gradi, spiega il neurochirurgo Manjul Triphati, fra gli autori dello studio, ed anche il più abile danzatore, con preparazione atletica simile a quella di Michael Jackson, è arrivato al massimo a 25 o 30 gradi.

immagine: Abi Skipp