Cosa c’è che non va in Vance?

Il candidato alla vicepresidenza repubblicano nella rubrica «Know your Enemy» di Dissent Magazine, in un ritratto a firma Matthew Sitman e Sam Adler-Bell.

In questo episodio, i vostri conduttori intraprendono un viaggio straziante nella vita, nella mente e nei tempi di J.D. Vance, il senatore repubblicano dell’Ohio e attuale vicepresidente scelto da Donald Trump. Probabilmente vi è stato presentato come l’autore di Hillbilly Elegy, un libro di memorie del 2016 che tenta di spiegare la condizione della «classe operaia bianca» in luoghi come il Kentucky e l’Ohio, e ora lo conoscete come lo squilibrato post-liberale che diffonde insulti alle donne non sposate, bugie su Joe Biden, che bersaglia gli elettori MAGA con il fentanil per sfoltirne le file e commenti assurdi sulle elezioni del 2020 e sul 6 gennaio. Come ha fatto Vance a diventare così strano e minaccioso? Cerchiamo di rispondere a questa domanda iniziando con una lettura ravvicinata di Hillbilly Elegy, per poi condurre gli ascoltatori dalla fine del libro attraverso le trasformazioni che hanno reso Vance il rospo di Trump.