Cosa è andato storto per gli uomini — e cosa che può sistemarli

di Me che segnala al posto di Andala perché il modulo di uki non funziona • 0 commenti

Caitlin Moran su The Guardian in un articolo per promuovere il suo nuovo libro What About Men?, si interroga sulla condizione dell’uomo contemporaneo.

Su Twitter qualche anno fa, ho fatto una domanda che pensavo fosse piuttosto semplice: «Uomini – miei cari uomini di Twitter. Ciao! Gli ultimi 10 anni di femminismo significano che stiamo sempre discutendo dei problemi delle donne. Ma quali sono i problemi degli uomini? Cosa rende difficile la vostra vita da uomini?» E guardando le risposte — che sono continuate ad arrivare per giorni — ho iniziato a provare un’emozione inaspettata: senso di colpa. Un enorme senso di colpa.

L’autrice continua:

Credo che la mia presunzione — come femminista quarantottenne della quarta ondata — fosse che gli uomini bianchi etero stessero generalmente bene e che fossero l’unico gruppo sociodemografico che si potesse amorevolmente… picchiare un po’. Per le persone della mia generazione e di quelle più anziane, un atteggiamento ironico di “Ugh, uomini!” sembra un riequilibrio a lungo atteso di secoli di dominio culturale dei maschi bianchi etero. Questo mondo di Michelle Obama, di Ghostbusters donne, di Doctor Who donne, di Taylor Swift, di Jacinda Ardern, di club femministi a scuola, di libri come 100 Bad-Ass Women from History, di articoli intitolati “50 donne che stanno cambiando il mondo” e di ragazzine di 13 anni che indossano con orgoglio prodotti di Etsy basati sulla vagina è così recente che sembra ancora un correttivo lieve e piuttosto marginale.

La soluzione per Moran è ripartire dal femminismo: