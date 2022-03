Decriptare il cervello umano: la sfida dello Human Brain Project

Il Bo Live, il canale Youtube dell’Università di Padova, intervista Egidio D’Angelo professore di fisiologia dell’Università di Pavia, a proposito di uno dei più importanti progetti per la creazione di una simulazione del cervello umano, chiamato Human Brain Project, di cui il professore dirigge una delle unità italiane.

Lo Human Brain Project è un “Flagship project”, un progetto di ricerca decennale (2013 – 2023) di ampio respiro per cui l’EU ha investito circa 1 miliardo di euro e a cui stanno collaborando più di 100 centri di ricerca, divisi in dieci unità che interagiscono tra loro (le dimensioni del progetto e l’interazione tra i gruppi di ricerca sono a loro volta oggetti di studio in questo progetto). L’obiettivo proncipale del progetto è la simulazione in silico del cervello umano, con un approccio il più possibile bottom-up. Questo metodo si prefigge di raggiungere la comprensione delle funzioni nervose e mentali partendo da un principio costruttivo, non solo interpretativo. In altre parole, questo approccio “scalare” prevede di ottenere la simulazione del comportamento di larga scala a partire dalla sola conoscenza delle caratteristiche fisiche e biochimiche di molecole e cellule.

Questo progetto dovrebbe avere ricadute sia in campo ingegneristico (robotica, AI, supercomputer) che in campo biomedico (trattamento di malattie neurodegenerative). Il modello di “cervello digitale” potrebbe altresì aiutare a prevedere gli effetti di interventi di tipo chirurgico, farmaceutico e riabilitativo. In campo ignegneristico si potrebbero fare passi avanti sullo sviluppo di robot biometici capaci di apprendimento autonomo.

Questo progetto si inserisce in un insieme di studi e progetti attivi in varie parti del mondo che con approcci differenti si occupano dello studio del cervello come la BRAIN initiative statunitense.

Nonostante l’entusiasmo che traspare dall’intervista al Prof. D’Angelo, questo progetto ed in particolare il suo promotore, Henry Makram, hanno attirato molte critiche in ambito accademico e molti scienziati sono tuttora scettici a proposito dei risultati.

Matteo Cerri, docente di fisiologia all’Università d Bologna, parla su L’Avvenire del documentario “In Silico” che ricostruisce le vicende di questo progetto: