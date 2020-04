Designing Horror

Ib (イヴ) è una pietra miliare dei videogiochi survival horror, scritto dallo sviluppatore giapponese Kouri nel 2012. La storia inizia con una bambina di nove anni (di nome Ib, appunto), che viene portata dai suoi genitori in visita ad una galleria d’arte.

This cage is worms analizza l’horror di Ib: niente jump-scare, uno stile di gioco «riflessivo», poca azione. Allora da dove nasce lo spavento?

Ib is a horror game built in RPG Maker, which means that there are certain things afforded to the game. To begin with, it means that some general markers of contemporary indie horror games, like a first-person view and sound cues based on that, aren’t available to Ib. The effect of that, and this might a necessary simplification, is that Ib has to work a lot harder to be a scary game.