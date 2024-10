Detecting asteroid before they hit Earth

L’articolo “Astronomers are getting better at detecting asteroids before they hit Earth – and it could save us from catastrophe” discute i progressi degli astronomi nel rilevare asteroidi prima che colpiscano la Terra, il che potrebbe salvarci da catastrofi.

Il 4 settembre 2024, gli astronomi hanno scoperto un asteroide di un metro di diametro in rotta verso la Terra. Questo asteroide, noto come RW1, è bruciato in modo innocuo nell’atmosfera vicino alle Filippine, producendo una spettacolare palla di fuoco. Questo evento è significativo perché RW1 è solo il nono asteroide ad essere stato individuato prima dell’impatto.

Gli asteroidi sono materiali residui dalla formazione del nostro sistema solare e possono variare in dimensioni da pochi metri a diversi chilometri. Gli astronomi monitorano questi oggetti, noti come oggetti vicini alla Terra (Near Earth Object, NEO), utilizzando telescopi che osservano l’intero cielo ogni notte. Tuttavia, ci sono molti più oggetti piccoli rispetto a quelli grandi, e questi piccoli oggetti, sebbene più difficili da rilevare, possono comunque causare danni significativi.

Il progresso nella tecnologia di rilevamento, come l’Osservatorio Vera Rubin, il telescopio a infrarossi NEOsurveyor della NASA e il FlyEye dell’ESA (di cui un telescopio a terra verrà realizzato sul Monte Mufara in Sicilia, il recente ricorso al TAR è stato respinto), potrebbe aiutare a individuare una percentuale significativa di asteroidi di dimensioni pericolose nei prossimi anni.