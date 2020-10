Diverse persone sono morte in seguito all’esplosione di una bomba in una scuola religiosa in Pakistan

Almeno 7 persone sono morte e 70 sono state ferite in seguito all’esplosione di una bomba in una scuola religiosa di Peshawar, in Pakistan. L’esplosione è avvenuta verso le 8:30 locali (le 4:30 in Italia) all’interno di una moschea che

Fonte: il Post Mondo