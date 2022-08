Dodici persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente in pullman in Croazia avvenuto sabato mattina. Dei feriti, 18 sono in gravi condizioni. L’autobus, con targa polacca, trasportava 43 persone dirette al santuario di Medjugorie, nel

Continua a leggere: Dodici persone sono morte in un incidente in pullman in Croazia

Fonte: il Post Mondo