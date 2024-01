Donne al lavoro durante la Prima Guerra Mondiale

Public Domain Review ha pubblicato qualche anno fa, in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, una serie straordinaria di fotografie conservata all’Imperial War Museum di Londra, che testimonia i cambiamenti che lo scoppio della Grande Guerra portò nella vita delle donne inglesi.



Le immagini mostrano le donne che svolgono tutta una serie di compiti: fondere mattoni, generare elettricità, lavorare il sughero, costruire navi, dipingere stazioni ferroviarie, riscaldare la gomma, mungere le mucche, segnalare i treni, fondere il ferro, sabbiare il granito, fare il glucosio, scavare buche e costruire case, oltre ai lavori già prescritti come la cura dei bambini e il lavoro domestico.

L’articolo riflette sul fatto che, guardando queste fotografie, si resti colpiti da come molte di queste donne appaiano felici, lasciando un’impressione di cooperazione rurale e di progresso industriale, di sostegno reciproco e di sforzo collettivo.

In effetti, se ci si imbattesse nella collezione senza avere idea del contesto, potrebbe sembrare che essa documenti una sorta di utopia femminista (anche se fortemente orientata alla produzione di armi). Il trauma della guerra, la perdita dei propri cari, la fatica del lavoro spesso non sono visibili in superficie. Non c’è dubbio che questo rifletta in parte un genuino spirito positivo presente tra i lavoratori, ma ci si chiede anche quale ruolo potrebbe aver giocato il mezzo in questo caso: la presenza trasformatrice della macchina da presa (che offre forse una gradita novità dal tran tran quotidiano, o che innesca l’istinto di posa) e semplicemente i limiti del mezzo fotografico nel trasmettere la realtà vissuta della vita lavorativa (come il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht osserverà più tardi, la realtà di una fabbrica o di un luogo di lavoro non può essere veicolata da una riproduzione “meramente fotografica”). E questo per non parlare dell’influenza di eventuali motivazioni o pregiudizi dei fotografi (George P. Lewis e Horace Nicholls tra gli altri) o del loro datore di lavoro, il governo britannico.

Le condizioni in cui lavoravano queste donne erano però spesso pericolose e gli incidenti erano frequenti. I salari erano inferiori a quelli degli uomini e alla fine della guerra il loro posto di lavoro fu ripreso da coloro che tornavano dal fronte.

Le fabbriche di TNT erano particolarmente pericolose. Nel gennaio 1917, un’esplosione in uno stabilimento nell’East London uccise 73 persone e i lavoratori furono soprannominati “canarini” a causa delle sostanze chimiche pericolose che ingiallivano la loro pelle. Le donne erano anche pagate meno delle loro controparti maschili: le fabbriche di munizioni pagavano le loro lavoratrici solo la metà di quanto pagavano gli uomini per fare lavori simili. Nel 1918, le donne che lavoravano nei trasporti londinesi scesero in sciopero per chiedere la parità di retribuzione, il primo sciopero del suo genere. Affrontando la questione della disparità di retribuzione, nel 1919 fu pubblicato il Rapporto del Comitato del Gabinetto di Guerra sulle donne nell’industria. Questo approvava il principio della “parità di retribuzione per lo stesso lavoro”, ma affermava che, a causa della “minore forza delle donne e di particolari problemi di salute”, la produzione probabilmente non sarebbe stata uguale. Nello stesso anno, sono stati fatti alcuni progressi nella parità dei diritti, sancita dalla legge con il The Sex Disqualification (Removal) Act del 1919, che ha reso illegale escludere le donne dal lavoro a causa del loro genere. Tuttavia, il Restoration of Pre-War Practices Act del 1919 costrinse la maggior parte delle lavoratrici a lasciare i loro ruoli in tempo di guerra per far posto agli uomini di ritorno dal fronte.

Su BBC News, Lauren Potts e Monica Rimmer ricordano le vicende delle cosiddette Canary Girls, le “ragazze canarino” che hanno messo a repentaglio la loro vita e la loro salute per fornire munizioni alla linea del fronte, lavorando bersagliate dal fuoco nemico che prendeva di mira le fabbriche, maneggiando sostanze chimiche esplosive e correndo il rischio di contrarre malattie potenzialmente fatali. Gli effetti di questo lavoro pericoloso, sia durante la Prima che la Seconda Guerra Mondiale, erano immediatamente visibili: molte donne che lavoravano col TNT, che conteneva acido picrico, avevano pelle e capelli che prendevano una tonalità gialla, facendo loro guadagnare l’appellativo di Canary Girls.

Tra coloro che sopravvissero alla vita nelle fabbriche, molte furono afflitte da problemi di salute in età avanzata. Alcune hanno riportato disintegrazione ossea, mentre altre hanno sviluppato problemi alla gola e dermatiti da colorazione TNT. Altre soffrivano di malattie più sinistre, una delle più gravi era una malattia del fegato chiamata ittero tossico. Ci sono stati 400 casi della malattia durante la prima guerra mondiale, un quarto dei quali sono stati fatali, ha detto la storica Anne Spurgeon.

Anche Ian Smith, su Amgueddfa Cymru, racconta di queste fabbriche di proiettili diventate strategiche nella conduzione della guerra.

La natura della guerra cambiò radicalmente durante la prima guerra mondiale. L’artiglieria era stata in precedenza un supporto per i soldati, ma ora divenne la principale forza distruttiva. Nel 1915 si verificò una grave carenza di proiettili e munizioni. Il Parlamento fu costretto ad adottare una politica nazionale sulle munizioni con David Lloyd George come ministro delle munizioni. Controllava i salari, gli orari e le condizioni di lavoro nelle fabbriche di munizioni. Ha anche costretto le fabbriche ad assumere più donne per affrontare la carenza di personale. Le fabbriche di munizioni sono diventate il più grande datore di lavoro per le donne, con oltre 900.000 impiegate nel settore. Anche se facevano lo stesso lavoro degli uomini, venivano pagate la metà del salario. Nel giugno del 1917 le fabbriche in cui lavoravano le donne producevano oltre cinquanta milioni di munizioni all’anno. Alla fine della guerra l’esercito britannico aveva sparato circa 170 milioni di proiettili durante il conflitto.

E le ragazze impiegate nelle fabbriche di munizioni pagavano il prezzo di questo sforzo bellico:

La Nobels Explosives possedeva il sito di un’ex fabbrica di dinamite a Pembrey, vicino a Burry Port. Con l’approvazione del governo nel 1914, aprirono una delle prime fabbriche di TNT (trinitrotoluene) appositamente costruite. Il sito fu rilevato dal Ministero delle Munizioni e divenne la National Explosives Factory (NEF) di Pembrey nel 1917 che ha chiuso alla fine della guerra. Il lavoro in questa fabbrica era pesante e pericoloso e il TNT era una sostanza altamente velenosa. Conteneva acido picrico che aveva l’effetto di far diventare la pelle delle donne che lo lavoravano giallo brillante, dando origine al soprannome di “canary girls”. Alle donne veniva dato latte da bere per combattere gli effetti di questi composti pericolosi che potrebbero portare a insufficienza epatica, anemia e danni al sistema immunitario. Circa quattrocento donne morirono a causa della sovraesposizione al TNT durante la prima guerra mondiale.

National Record of Scotland pubblica un interessante approfondimento sul meccanismo con cui le donne furono portate nelle fabbriche, superando pregiudizi e paure nel mondo del lavoro:

Pur riconoscendo la necessità di incoraggiare e utilizzare la forza lavoro femminile rimasta in patria, vi era una grande riluttanza a introdurre le donne in questo tipo di lavoro, con i sindacati preoccupati di come ciò avrebbe influito sui diritti lavorativi degli uomini al loro ritorno dalla guerra, l’ostilità dei lavoratori maschi esistenti nei confronti delle donne che invadevano le loro opportunità di lavoro e l’incertezza generale sul fatto che le donne sarebbero state o meno in grado di svolgere tale lavoro. Questo atteggiamento e questa preoccupazione erano condivisi non solo dagli addetti al commercio delle munizioni, ma più in generale dai lavoratori e dai datori di lavoro dei mestieri considerati come «lavoro da uomini». Nonostante queste riserve, sono stati condotti rapporti sin dall’inizio sull’idoneità delle donne a soddisfare le esigenze di tale lavoro. Già nel 1915 il Comitato per l’approvvigionamento di munizioni del Ministero formulò raccomandazioni sull’impiego e la retribuzione delle donne nel lavoro delle munizioni. Ciò contribuì a creare condizioni adeguate concordate per l’impiego di una donna e il Ministero della Guerra pubblicò diverse guide sull’impiego delle donne.

Altre notizie sono disponibili sul Canary Girls Memorial Project:

Nel centro della Gran Bretagna, tra Lichfield e Burton upon Trent, si trova il National Memorial Arboretum. Qui troviamo memoriali che commemorano coloro che hanno dato la loro vita, la loro salute, fisica e mentale, durante i numerosi conflitti in tutto il mondo. Da nessuna parte in questo enorme e spettacolare sito c’è un memoriale per onorare le donne che hanno lavorato nelle circa 200 fabbriche di munizioni in tutta la Gran Bretagna durante entrambe le guerre. Il loro sacrificio non fu inferiore a quello di molti altri lavoratori in tempo di guerra. Molti di loro hanno pagato il prezzo più alto. Sono morti, hanno sofferto di problemi di salute a lungo termine e sono stati mutilati e segnati dal lavoro che svolgevano.

Infine un video sulla dinamite e il TNT che parla a sua volta delle canary girls pubblicato sul canale youtube Periodic Videos.