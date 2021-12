Dormire per strada ogni notte

Nicolò Porcelluzzi ha intervistato per Il Tascabile il giornalista Giuseppe Rizzo, autore del libro I fantasmi non esistono, un lavoro nato da una serie reportage sulla vita ai margini della nostra società.

Nel libro si intrecciano gli aspetti sociali ed economici della lotta alle disuguaglianze, e l’autore porta esempi di realtà che intraprendono questa lotta, ad esempio le associazioni che forniscono abitazioni ai senza dimora.

Secondo l’associazione fio.PSD, che segue questo tipo di progetti, il costo medio per ospitare una persona in uno di questi appartamenti è di 26 euro al giorno, in un centro per senza dimora è di 32, in carcere (dove chi vive per strada spesso finisce per reati di poco conto) è di 137. Ma non è solo una questione di soldi risparmiati, è un modo per ribaltare certi paradigmi. In Italia, così come in molti altri paesi, il sistema per aiutare i senza dimora si basa su un modello a scala, che prevede il passaggio nei centri diurni, nei dormitori, percorsi di disintossicazione e infine una sistemazione più stabile. La casa è la ricompensa suprema. Ma pochi ci arrivano. Il problema è che si ragiona quasi sempre secondo logiche d’emergenza, e con pochi soldi, molta stanchezza e tantissima disattenzione – se non malafede – delle istituzioni.