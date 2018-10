Dove le piattaforme petrolifere vanno a morire [EN]

A cura di @GiMa

Un articolo del Guardian racconta e mostra la storia delle piattaforme petrolifere alla fine della loro vita, quando vengono rimorchiate per essere smantellate e non sempre tutto va come previsto.

“When a drilling platform is scheduled for destruction, it must go on a thousand-mile final journey to the breaker’s yard. As one rig proved when it crashed on to the rocks of a remote Scottish island, this is always a risky business”.