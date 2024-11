Due popoli, due Stati Uniti

Su Linkiesta, un commento di Christian Rocca sulle elezioni statunitensi e questione mediorentale e molto altro.

Secondo Rocca c’è un filo rosso che lega tutti i nemici della società aperta (Hamas, Putin, etc.) a Trump:

Non voglio spingermi fino a pensare che al centro dell’argomentazione proPal contro Kamala ci sia, come ha raccontato ieri il New York Times a proposito di un sindaco arabo-musulmano del Michigan e pro Trump, un’evidente vicinanza ideale tra l’autoritarismo trumpiano, quello dei suoi amichetti imperialisti russi a difesa dei valori tradizionali, e il fondamentalismo islamista espresso da Hamas, a cominciare dall’odio nei confronti della società aperta, della libertà delle donne, dei canoni morali di pudore e onore da imporre alla società limitando l’autonomia privata.

L’imperativo quindi è non farlo vincere. Per questo l’elettore non dovrebbe occuparsi di questioni certo gravi ma di secondaria importanza come Gaza. Sul piatto c’è molto di più delle complessità mediorentali: un voto sbagliato martedì porterebbe alla fine della democrazia, dello stato di diritto e della civiltà non solo negli Stati Uniti, ma in tutto l’Occidente.

Soltanto se resisteranno le colonne portanti della convivenza civile, e le fondamenta della casa comune, poi saremo liberi di dividerci sulle politiche da adottare su questo o quel tema. Prima però c’è da difendere la società aperta. Se non c’è democrazia e se non c’è stato di diritto in America, e di conseguenza in Europa, la nostra civiltà è finita, non solo quella di Gaza.

Rocca conclude stigmatizzando un certo tipo di giornalismo che inavvertitamente sta favorendo il cataclisma: