Su suggerimento di @Luchino.

Sul Post, Gianluca Briguglia si chiede chi avrebbe da guadagnare da un’uscita dell’Italia dall’Unione Europea:

Se il complotto per distruggere l’Italia c’è, per consegnarla ai poteri forti della finanza mondiale e all’influenza di potenze straniere di tutte le taglie non saprei immaginare niente di meglio che un governo Lega-5 Stelle con la linea politica emersa nei giorni scorsi.