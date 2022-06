Emergenze virali / 23 maggio – 5 giugno 2022

1Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Il sito del Sole 24 ore fornisce dati e mappe aggiornate. Qui la situazione della copertura vaccinale.

Ghana finally has enough Covid shots. But many still won’t take it

di G.Bon

In questa puntata del podcast giornaliero breve di Politico si parla della campagna vaccinale in Africa e in particolare in Ghana. I vaccini sono arrivati solo nel settembre 2021 e sono stati “too little too late” lasciando amareggiati chi voleva vaccinarsi presto e lasciando spazio per una diffusa campagna di disiformazione. Al momento la popolazione vaccinata in Ghana si assesta sul 18% con un target di almeno il 25%.