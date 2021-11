Esplorazione spaziale: il progetto Artemis e il GPS spaziale

Il prossimo traguardo dell’esplorazione spaziale sembra essere la Luna: il progetto Artemis, annunciato dalla NASA nel 2019, puntava a riportare l’uomo sul nostro satellite entro il 2024. Tuttavia, rispetto al programma Apollo, Artemis presenta delle notevoli differenze: innanzitutto, l’uso di una stazione orbitante di appoggio, il Lunar Gateway, che potrà essere impiegato su più missioni, e di un rover pilotabile, anche da remoto, che dovrebbe atterrare prima dell’allunaggio umano, predisponendo quindi tutti gli strumenti per la missione.

Rispetto alle missioni Apollo, poi, il programma Artemis prevede che l’equipaggio rimanga sulla superficie lunare per quasi una settimana, per la precisione per 6,5 giorni – il doppio rispetto alla più lunga permanenza dell’Apollo. I due astronauti effettueranno fino a quattro passeggiate sul suolo lunare portando avanti osservazioni scientifiche, come campionamenti del suolo e soprattutto del ghiaccio presente sulla superficie del nostro satellite.

In particolare […] vicino al sito dell’atterraggio di Artemis (in prossimità del Polo Sud della Luna) ci sarebbero secondo la Nasa diverse regioni “perennemente in ombra”, dove il ghiaccio potrebbe essersi conservato anche per migliaia di anni. Un paio di escursioni da 5-15 chilometri a bordo del rover lunare e il gioco sarà fatto.