Eusapia Palladino e la belle époque dello spiritismo

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo pubblicato su Il Tascabile ripercorre la vita di Eusapia Palladino, una delle rappresentanti più famose dello spiritismo italiano, sulla cui fama calò definitivamente il sipario proprio in quelli che all’epoca furono la patria dello spiritismo, gli Stati Uniti, dove prima uno psicologo e poi due prestigiatori riuscirono a smascherare i trucchi utilizzati dalla medium pugliese nel corso di alcune delle sue sedute spiritiche.

Tavolini che si alzavano in aria e levitavano, misteriosi tonfi e schiocchi che rompevano il silenzio, incomprensibili apparizioni di evanescenti spiriti. C’è stato un periodo della storia in cui le sedute spiritiche riscuotevano un enorme successo presso il grande pubblico, un coinvolgimento diffuso che portava giornalisti, scienziati di fama e intellettuali vari a saggiare le emozioni di un contatto con l’aldilà. Il picco massimo dell’interesse per questo tipo di fenomeni si manifestò nelle ultime decadi dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento. Di quel periodo d’oro dello spiritismo, una delle figure di spicco è stata un’italiana, Eusapia Palladino.