Fa buon sangue

Da dove viene la convinzione che il vino possa essere utilizzato come farmaco? La divulgatrice Alessandra Biondi Bartolini ricostruisce su Il Tascabile la storia e il mito del vino come millenario elisir.

In quasi tutte le culture indoeuropee esistono tracce dell’utilizzo del vino come medicamento, a.e. per trattare le ferite; sono però Ippocrate e poi Galeno, padri fondatori della medicina Occidentale, a codificare per la prima volta l’utilizzo delle diverse varietà del vino, descritte per caratteristiche ed effetti.

Per Galeno, che riprende la teoria degli umori di Ippocrate, il vino è in grado di opporsi alla corruzione degli umori restituendo l’armonia e di intervenire nella formazione del sangue. I vini leggeri hanno azioni e proprietà specifiche diverse da quelli dolci e densi e di conseguenza ognuno, descritto per le sue caratteristiche e la sua provenienza, trova applicazioni e prescrizioni anch’esse diverse. I testi di Galeno basati su teorie e fondamenti anatomici e fisiologici che oggi sappiamo errati, continuano a essere tradotti e tramandati per secoli e le sue teorie e rimedi assumono nella medicina occidentale un carattere quasi dogmatico fino e oltre il 1500.

Ma il mito del vino in quanto medicina resterà forte anche nei secoli successivi, mentre parallelamente si diffonde una nuova consapevolezza sugli effetti del consumo di alcolici