Germano Pettarin e la matematica raccontata

Su MaddMaths!, Roberta Munarini recensisce tre libri di racconti matematici scritti dal docente Germano Pettarin per i bambini della scuola primaria e pubblicati per Einaudi Ragazzi.

Germano Pettarin è insegnante di matematica nella scuola pubblica superiore, alle università di Udine e Venezia ed autore di numerosi manuali e pubblicazioni divulgative in campo matematico e informatico. Dal 2017 pubblica libri di giochi matematici e informatici con Einaudi Ragazzi dedicati alle bambine e ai bambini della scuola primaria. Il primo, La matematica fa schifo!, è illustrato da Giulia Orecchia in modo molto accattivante attraverso una grafica originale e pulita ed è ambientato in un mondo immaginario: Cifralia. Qui vige il Caos fino all’arrivo del generale Abacone, personaggio rigido che si pone l’obiettivo di regolare il tutto attraverso la disciplina ed il rigore. Riordinare il mondo della matematica si dimostra più complesso di quanto ha immaginato e attraverso l’incontro con i numeri e le loro regolarità scopre anche risultati inattesi, sorprendenti, a volte impossibili ma per questo affascinanti. In fondo ci vuole molta fantasia per riuscire ad immaginare il concetto di infinito quando si cerca la soluzione all’operazione 5:0, no?