Gioventù stregata da Gerda

Su Il Sole 24 Ore, un articolo a firma di Eliana Di Caro sul romanzo di Helena Janeczek “La ragazza con la Leica”, vincitore del Premio Strega 2018. Protagonista del libro è la fotografa antifascista tedesca Gerda Taro, morta a soli 26 anni, nel 1937, a Brunete (Spagna) a causa delle gravi ferite riportate in un incidente in cui rimasero coinvolti il mezzo che la trasportava e un carro armato repubblicano. La giovane fotografa, il cui vero nome era Gerda Pohorylle, si trovava in Spagna come inviata di guerra del quotidiano comunista «Ce soir» per realizzare uno dei suoi tanti coraggiosi reportage fotografici sulla tragedia della guerra civile.