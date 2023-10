Gli effetti dello smantellamento del servizio sanitario sulla salute delle persone

In un articolo pubblicato su Valigia Blu, Alice Facchini traccia un quadro drammatico del Servizio sanitario Nazionale.

Mancati investimenti, liste di attesa, carenza di personale, strutture da rimodernare. Dopo la pandemia si è molto parlato della necessità di un rilancio del nostro Servizio Sanitario nazionale (SSN), rilancio che però non c’è stato. Anzi: l’Italia continua ad essere uno dei paesi europei che meno investe nella salute dei propri cittadini. Questo risulta evidente dal confronto con gli altri paesi europei: il rapporto Osservasalute mostra che nel 2020 la spesa sanitaria dell’Italia, a parità di potere d’acquisto, si è mantenuta significativamente più bassa della media europea, sia in termini di valore pro capite (2.609 euro in Italia contro 3.269 euro in Ue) che in rapporto al Pil (9,6% contro 10,9%).

L’ultima polemica è scoppiata sul pronto soccorso a pagamento: al policlinico San Marco di Zingonia (in provincia di Bergamo), pagando 149 euro non si fa la coda al pronto soccorso e si viene assistiti subito, anche se si ha un codice bianco o verde. Con esami strumentali, la cifra sale a 500. Ecco che si viene a creare una differenza tra cittadini di serie A e di serie B: “È il fallimento della sanità pubblica, incapace di garantire il minimo servizio universale in tempi ragionevoli, apre spazi di business ai privati. E crea nuove insopportabili discriminazioni”, ha commentato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sul social network X (precedentemente conosciuto come Twitter).