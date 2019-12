Gli italiani sono davvero rumorosi? [EN]

A cura di @Perodatrent e @Uqbal.

Tobias Jones, scrittore britannico residente in Italia, parla della decisione di FS di estendere alle carrozze di classe economica le aree “silenziose”. Funzionerà? Oppure gli italiani sono troppo dediti e dipendenti dalla caciara? E quale ruolo gioca il fatto che gli italiani stiano continuamente al telefono?

And, my Italian wife laughs, the absolutism of that “silence” is very necessary: “tranquillo” suggests unagitated, or chilled out, which is probably, for our fellow travellers, an insufficiently forthright injunction against noise.