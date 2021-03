Guida alla Roma liberty

Annalisa Cignitti sul suo blog ci porta alla scoperta dei gioielli liberty noti e meno noti di Roma in un lungo viaggio fatto di aneddoti e splendide immagini.

Come per altre città d’Italia e del mondo sono andata alla ricerca di quei “frammentati e disordinati barbagli dell’epoca felice” che possano in qualche modo far rivivere l’atmosfera della Belle Epoque della capitale.

Tracciare un percorso alla ricerca del liberty in una città come Roma è quasi impossibile. Ho scelto così 10 luoghi pubblici e facilmente visitabili come quartieri, musei, parchi e chiese, con l’eccezione di un hotel e due istituti. Ho volutamente lasciato fuori case private o edifici che di liberty hanno solo la facciata (come il bel Teatro Ambra Jovinelli) poiché in questo modo l’elenco sarebbe risultato infinito.