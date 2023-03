I bellissimi mondi infranti di Hayao Miyazaki

Sam Thielman sul New Yorker parla di Shuna’s Journey, un manga di Hayao Miyazaki che affronta un tema fondamentale e complesso, molto caro all’autore. L’artista ritorna infatti più volte nei suoi lavori su una domanda piuttosto cruciale: com’è essere un bambino in un mondo morto o morente? Il viaggio di Shuna è una rielaborazione di un racconto popolare tibetano che racconta la storia di un principe che trova un grano magico per nutrire il suo popolo affamato.

Quando Miyazaki iniziò la pre-produzione della versione cinematografica di Nausicaä, nel 1983, stava anche concludendo il lavoro su Shuna’s Journey, un manga ad acquerello. Nel Il viaggio di Shuna Miyazaki narra la storia degli abitanti molto poveri di un villaggio senza nome. Un viaggiatore morente mostra al loro principe, Shuna, dei semi secchi che se fossero in grado di germogliare potrebbero far rivivere l’intera regione. Shuna parte così per un lungo viaggio durante il quale attraverserà nuovi territori, armato di una manciata di semi secchi, del suo fucile e della speranza di riuscire a far rinascere il suo villaggio.