I giovani non fanno più sesso, neanche da soli

In un articolo del sito vdnews.tv si discute quella che potremmo chiamare “recessione sessuale”: si sta avendo infatti in molte parti del mondo una riduzione dell’attività sessuale, in particolare fra i giovani. L’articolo pubblica un paio di studi a riguardo, e tenta di indagarne le origini più profonde.

Le soluzioni proposte nell’articolo sono le consuete: educazione sessuale e rivolgersi agli specialisti.

«Mai come oggi la riapertura delle scuole in presenza è cruciale per far emergere i giovani dalla vita in remoto in cui sono annegati a causa del Covid», aveva affermato a settembre il dottor Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di Andrologia, presentando i dati di uno studio su sesso e adolescenti. «È fondamentale che i ragazzi imparino a rivolgersi allo specialista della sessualità maschile per aver informazioni corrette». Secondo gli specialisti Sia, inoltre, «l’educazione alla salute sessuale nelle scuole gioca un ruolo primario nello sviluppo di una sana sessualità negli adolescenti.