I libertini, amanti senza liimiti

Su suggerimento di @Eric Sink.

Il Dubbio dedica un articolo ai libertini nella Storia.

La figura del libertino attraversa la storia umana, sin dall’antichità classica, anche se essa viene a consapevolezza di sé solo con il movimento eretico tardo- medievale dei “Libertini spirituali” e poi con il “Libertinismo filosofico” o “erudito” dell’età moderna. Movimenti molto vari e soprattutto personalità spesso distanti tra loro sono state definite nel tempo libertini, per lo più in un senso dispregiativo che la parola ha conservato per secoli ( anche se non credo che abbia più oggi).