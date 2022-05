I terremoti in Texas sono raddoppiati nel 2021. Secondo gli scienziati dipende dal fracking

Texas Tribune riporta e commenta le notizie dell’aumento del numero di terremoti riscontrato nelle aree del Texas in cui viene praticata la tecnica del “fracking” per estrarre gas e petrolio.

Secondo gli scienziati, il problema deriva dalla reiniezione nel sottosuolo del materiale acquoso estratto durante il processo.

Con riferimento alla cittadina di Pecos (situata in una zona a intenso sfruttamento del sottosuolo) un recente studio dell’Università del Texas ritiene più che probabile che l’attività sismica registrata negli ultimi vent’anni sia legata al fracking. Il numero di eventi sismici è cresciuto costantemente, con 209 episodi nel 2021, più del doppio dell’anno precedente (che a sua volta era stato un anno record).

L’agenzia regolatoria statale è stata costretta a sospendere le attività di reiniezione in alcune zone.

RRC staff has determined that [produced water] injection into deep geologic strata — below the top of the Strawn Formation and especially the Ellenburger Formation — across the area is likely contributing to recent seismic activity,” the agency wrote in its justification for suspensions.