Il difficile cammino dell’arte a Beirut

Robert McKelvey su Arts & Culture scrive del progresso dei lavori del BeMa, il nuovo Museo d’Arte di Beirut, la cui prima pietra è stata finalmente posata nel marzo scorso, dopo anni di ritardi e false partenze.

Il Museo dovrebbe essere inaugurato nel 2026 ed è finanziato da organizzazioni private. Il BeMa è il primo progetto di questo tipo che si prova a mandare in porto in Libano dopo la devastante crisi economica del 2019. Sandra Abou Nader è cofondatrice del BeMa; l’obiettivo è di incoraggiare gli artisti emergenti, promuovere l’arte libanese e di creare un terreno favorevole alla creatività e al dialogo.

Il primo architetto, il cui progetto era stato selezionato da una commissione internazionale per l’opera, Hala Warde, è stato presto licenziato per incompatibilità di vedute sulla gestione finanziaria. Nel 2019, il presidente onorario di BeMA, Carlos Ghosn, imparentato con Abou Nader, è stato arrestato in Giappone con l’accuse di illeciti finanziari. Infine la terribile crisi economica libanese, l’esplosione del porto di Beirut e la pandemia sembravano aver dato il colpo di grazia all’iniziativa.

Michele Anbar Haddad e Kerstin Khalife sull’Institute for the Conservation of Museum Objects raccontano anche del progetto del BeMa per il restauro e la conservazione delle opere d’arte moderna e contemporanea libanesi.

Un intervento fondamentale è stato quello che ha riguardato la ristrutturazione dei magazzini per l’archiviazione delle opere.

A milestone of the restoration project was the renovation of the storage space where the majority of the artworks were conserved. The new storage area was fully financed and executed by the Council for Development and Reconstruction. Before moving the artworks to the new storage, the entire collection was carefully dusted, and instead of being returned and squeezed into the old wooden shelves, the paintings were safely hung on 350 sliding racks, the sculptures were placed on shelves, and artworks that needed to be stored flat were positioned in cabinet drawers.

From October 2019 on, the many crises that have hit the country have slowed the pace of the restoration work, yet it has never come to a complete halt. Regularly blocked roads during uprisings and electricity shortages and power cuts have made it challenging for the restoration work to progress consistently.