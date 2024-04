Il divieto dei talebani sull’istruzione delle ragazze sfida sia la logica terrena che religiosa

Un articolo su Al Jazeera racconta che il divieto di istruzione imposto alle donne è contrario ai principi fondamentali dell’Islam e ostacola gli sforzi dei Talebani per ottenere il riconoscimento internazionale.

Spring has arrived in Afghanistan, and Afghan children have returned to their schools to begin a new academic year. Girls beyond the 6th grade across much of the country, however, are still unable to pursue an education and remain unsure what the future holds for them.