Il governo francese ha deciso che non vieterà più alla polizia di prendere per il collo le persone in stato di arresto, come aveva inizialmente annunciato. Quello che in inglese viene comunemente chiamato chokehold – traducibile con “presa per il collo” – è un

Continua a leggere: Il governo francese non vieterà più alla polizia di prendere per il collo le persone in stato di arresto, al contrario di quanto annunciato una settimana fa

Fonte: il Post Mondo