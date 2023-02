Il Padel è il trionfo delle pippe, per questo ci gioco

Filippo Casini su Vice racconta del suo incontro con il padel, e prova a spiegare perché questo sport stia diventando sempre più popolare. Inventato in Messico poco più di cinquant’anni fa, il padel può essere descritto come una sorta di tennis semplificato, in cui il campo da gioco è più piccolo e si può far rimbalzare la palla sulle pareti. In Italia è stato diffuso da calciatori ed ex calciatori, a cominciare dal campione del mondo Gianluca Zambrotta, per arrivare a Totti e Ibrahimovic. I politici, come Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, sono seguiti a ruota, insieme a moltissimi altri Italiani: sono ormai 800.000 a praticare il padel nel nostro paese, e la federazione nazionale contava 70.000 iscritti, prima di unirsi lo scorso autunno alla Federtennis.

Filippo Casini scrive che questo successo è dovuto alla facilità di questo sport, le cui regole si imparano molto in fretta, e in cui ci si può divertire anche se si gioca obiettivamente male. “Il trionfo delle pippe”, come ha sintetizzato il tennista Nicola Pietrangeli. Un’attività praticata sia da appassionati sportivi, sia da “merenderos”, o da gente che cerca semplicemente di svagarsi fra colleghi dopo il lavoro.