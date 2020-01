Il raffreddamento delle flatulenze

Giuliano e Valeria tornano a parlare di ignobel e in particolare di aringhe che emettono flatulenze. Diversamente da quello che si potrebbe pensare, nel loro caso non è legato a ciò che hanno mangiato, ma le emettono per comunicare.

Ilaria intervista la dottoressa Candida Vitale del dipartimento di Biotecnologie e Scienze della salute dell’Università di Torino. La dottoressa Vitale ci parla dei nuovi sviluppi delle terapie nel campo dell’ematologia e di come CART ha portato una rivoluzione e nuove speranze.

Tornati in studio è il momento della barza brutta a tema biologico. Inoltre siamo in cerca di barze a tema di biologia marina, ma fatelo in un BALENO!

Un nuovo studio ci rivela che la temperatura corporea si sta abbassando di circa 0.03 gradi ogni 10 anni, ma uomini e donne non si differenziano in questo, quindi non è una scusa per gli uomini per dire di avere la febbre a 37 gradi centigradi!

Infine vi diamo un aggiornamento sulle polmoniti di Wuhan, con uno studio dell’Imperial College in cui si stima il numero di casi reali a circa 1700, e dopo la registrazione della puntata in effetti la Cina ha riportato nuovi casi e attualmente sembrano esserci circa 200 casi confermati.

Per concludere vi invitiamo a partecipare alla nuova edizione del talent della scienza, Famelab. In particolare saremo presenti a Pavia e a Genova.