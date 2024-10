Il veicolo più grande al mondo è della NASA

Un articolo uscito su RollingSteel.it illustra la storia e le caratteristiche del Crawler della NASA, un veicolo cingolato gigantesco progettato per trasportare razzi spaziali.

L’autore inizia con un aneddoto personale sulla panificazione, paragonando la complessità di fare una pizza a quella di un programma spaziale. Questo serve come metafora per introdurre il Crawler, un veicolo essenziale per il trasporto dei razzi dalla struttura di assemblaggio alla rampa di lancio.

Qualche tempo fa mi sono comprato un piccolo fornetto economico a legna per la pizza, un coso tutto di alluminio che ha una forma a metà fra un hangar e un lander lunare. Fra l’altro, ho scoperto che l’arte della panificazione è ancora più complicata di un programma spaziale e, da ignobile principiante privo di scrupoli quale sono, me la prendo comoda: stendo la pasta direttamente sulla pala. Oh sì, lo faccio. Infarino, stendo, condisco e poi inforno. Però lo so bene che non fai una pizza sulla pala così come non costruisci un razzo sulla rampa di lancio: i razzi si fanno nell’edificio adibito all’assemblaggio. Dopodiché, prendi il tutto e lo trasporti alla rampa, dove avviene la fragrante e aromatica magia del lancio di un veicolo spaziale.

Negli anni ’60, la NASA ha sviluppato il Crawler per trasportare il SATURN V, il razzo utilizzato nelle missioni Apollo dalla struttura di assemblaggio, il Vehicle Assembly Building, o VAB alla rampa di lancio. Il Crawler è stato progettato per sollevare e trasportare il razzo in posizione verticale, un compito che richiedeva una macchina estremamente robusta e precisa. È alimentato da due motori diesel di derivazione ferroviaria e utilizza quattro serie di cingoli per muoversi. Ogni Crawler è largo quanto un campo da baseball e pesa circa 3106 tonnellate, rendendolo il veicolo semovente più pesante del mondo. I due Crawler, chiamati “Hans” e “Franz”, sono stati costruiti a un costo di circa 14 milioni di dollari ciascuno negli anni ’60, equivalenti a circa 130 milioni di dollari oggi.

Oltre a trasportare i razzi SATURN V e gli Space Shuttle, il Crawler è stato modificato per trasportare lo Space Launch System (SLS), il razzo protagonista delle missioni Artemis. Queste modifiche hanno incluso aggiornamenti meccanici, idraulici e strutturali per gestire il peso e le dimensioni maggiori dell’SLS.

Il Crawler ha quindi avuto un ruolo cruciale in tutte le missioni Apollo e Shuttle e continua dal 1965 a essere un elemento fondamentale per le missioni spaziali moderne.