Domenica in Russia è stata nuovamente arrestata e poi rilasciata Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che lo scorso marzo era stata arrestata per aver esposto un cartello in diretta televisiva per protestare contro la guerra in Ucraina. Ovsyannikova è stata

Continua a leggere: In Russia è stata fermata dalla polizia e poi rilasciata Marina Ovsyannikova, la giornalista che aveva protestato in diretta televisiva contro l’invasione dell’Ucraina

Fonte: il Post Mondo