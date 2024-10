Intervista a Buronson sulla scrittura di Ken il Guerriero

Una intervista in 2 parti (parte 1, parte 2) tratta di Bronson (traslitterato anche come Buronson), lo scrittore di Ken il Guerriero e narra diversi momenti della creazione della serie.

In occasione del trentesimo anniversario di Hokuto No Ken, Buronson ha rilasciato un’intervista ricca e piena di particolari interessanti sulla genesi e lo sviluppo di questo capolavoro senza tempo. Un’intervista che abbiamo prontamente tradotto per tutti i fans italiani!

L’intervista trasmette il funzionamento della serialità nei manga giapponesi, che sono qualcosa di estremamente studiato “a tavolino”, ma contemporaneamente anche molto improvvisati e autoriali in un modo che in occidente non si fa su IP di tale importanza. È interessante anche perché si tratta dello sceneggiatore e non del disegnatore (nei manga sono rare le coppie scrittore/disegnatore, in genere sono autori unici).

Sulla serie scrive Wikipedia: