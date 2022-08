La casa: un racconto politico

Il Tascabile pubblica un’intervista a Sarah Gainsforth, autrice del saggio Abitare stanca.

Abitare è senza dubbio una delle principali attività di noi esseri umani. In realtà lo è anche per gli animali non umani, ma da loro ci separa una fatto importante; noi homo sapiens siamo l’unica specie vivente che ha pensato la casa come una merce, ovvero il frutto di un privilegio e non un qualcosa di universalmente garantito a tutte e tutti.

Nel suo libro la Gainsforth riflette in particolare sul concetto di casa-merce.

La casa dovrebbe essere un punto di partenza, la terra sotto i piedi, la base per fare altro, non un punto di arrivo, un obiettivo, uno status symbol o un fine. Questo non sminuisce la sua importanza: proprio perché la casa è un requisito fondamentale per stare felicemente e pienamente nel mondo è assurdo e profondamente ingiusto che qualcuno ce l’abbia e qualcun altro no.

L’intervista affronta del libro sia forma che contenuti, soffermandosi in particolare su quanto la casa sia legata secondo l’autrice a concetti socio-economici quali lotta di classe, decoro, speculazione, welfare.