La Francia lancia un fondo di investimento per i metalli critici

AFP, ripresa da energynews, parla di un nuovo fondo di francese per i «metalli critici».

Questo strumento, sperano i suoi promotori, permetterà di allontanare lo spettro della dipendenza dai Paesi produttori di questi metalli, fondamentali per l’elettrificazione dei trasporti (che emettono molta CO₂). Ciò avviene in un momento in cui la concorrenza con altri grandi consumatori di questi materiali, come gli Stati Uniti e la Cina, si sta intensificando. Questi metalli, la cui domanda potrebbe quadruplicare entro il 2040 nel contesto della corsa globale alla decarbonizzazione, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), comprendono cobalto, nichel, manganese, litio e platino, oltre alle «terre rare».

La Francia non è sola in questa scelta. Anche la Commissione Europea si sta muovendo in questa direzione, sempre per affrontare il cambiamenti climatico, come illustra un articolo di euronews a firma Andrea Bolitho.

La fornitura di materie prime critiche è altamente concentrata e in molti casi un singolo Paese può essere responsabile della maggior parte della produzione. Ad esempio, il 78% delle forniture di litio dell’UE proviene dal Cile, mentre il 98% degli elementi delle terre rare proviene dalla Cina e il 71% del platino dal Sudafrica. Il 14 marzo (NdM 2023) l’UE adotterà la legge sulle materie prime critiche, facendo leva sul potere del mercato unico, per garantire all’Europa un approvvigionamento diversificato e affidabile di questi materiali, assicurando al contempo elevati standard sociali e ambientali.

Un rapporto IEA spiga più in dettaglio la dimensione dell’effetto sulla domanda: