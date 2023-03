Nadeesha Uyangoda è nata in Sri Lanka, ma vive in Brianza da quando aveva sei anni. È un’autrice freelance che da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni. I suoi lavori sono stati pubblicati da Al Jazeera English, Not, Rivista Studio, The Telegraph, Vice Italia e openDemocracy.



L’articolo dal titolo La lingua che abitiamo pubblicato sulla rivista multimediale Lucy, è quasi un flusso di coscienza nel quale l’autrice si lascia andare a considerazioni intime e politiche di chi ha saggiato le lame di uno strumento che all’apparenza non ne possiede. Se per alcuni la lingua è un luogo accogliente, per altri è invece un terreno insidioso anche se a volte questo non viene percepito da chi ascolta.