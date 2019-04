La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per Silvio Berlusconi, che era indagato in quella che è nota come “inchiesta Mediolanum”. Berlusconi era indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta è legata a una sentenza del 2016 in

Continua a leggere: La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per Silvio Berlusconi in quella che è nota come “inchiesta Mediolanum”

Fonte: il Post Italia