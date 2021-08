La remota città canadese che accolse 7000 persone durante l’11/9 [EN]

Un articolo del Times (paywall) racconta le storied di alcune delle 7000 persone che erano sugli aerei che durante l’11 settembre furono fatti atterrare a Gander, una piccola cittadina canadese nel Newfoundland.

Sixteen years ago, this small Canadian town on an island in the North Atlantic Ocean took in nearly 6,700 people – almost doubling its population – when the Sept. 11, 2001, terror attacks in New York and Washington forced 38 planes to land here.