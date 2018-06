Da poco più di un anno è uscito il saggio di Lars Svendsen A Philosophy of Loneliness, qui recensito da Reaktionbooks e qui discusso da Popmatters.

Il libro sfida molti dei preconcetti sul concetto di solitudine – in particolare la connotazione sostanzialmente negativa del termine, specialmente in lingue come l’Italiano dove esiste un solo termine per indicare la condizione di “essere soli”.

Immagine suggerita: Pamar