La Terra senza di noi

a cura di NedCuttle21(Ulm)

Cosa succederebbe al nostro pianeta se gli esseri umani si estinguessero? Internazionale ripropone un articolo del gennaio 2007 in cui diversi scienziati cercano di rispondere a questa tanto affascinante quanto inquietante domanda. L’articolo originale, a firma di Bob Holmes, era stato pubblicato alcuni mesi prima sul settimanale New Scientist.

Gli esseri umani sono senza dubbio la specie più invadente mai vissuta sulla Terra. In poche migliaia di anni ci siamo appropriati di più di un terzo delle terre emerse, occupandole con le nostre città, i nostri campi e i nostri pascoli. Secondo alcune stime, ormai controlliamo il 40 per cento della capacità produttiva del pianeta. E ci stiamo lasciando alle spalle un bel disastro: praterie arate, foreste rase al suolo, falde acquifere prosciugate, scorie nucleari, inquinamento chimico, specie invasive, estinzioni di massa. E ora anche lo spettro del cambiamento climatico. Se potessero, le altre specie con cui dividiamo la Terra ci caccerebbero senza esitare. E se il loro desiderio si avverasse? Cosa succederebbe se tutti gli esseri umani che vivono sulla Terra – almeno 6,5 miliardi – fossero deportati in un campo di rieducazione in una galassia lontana?