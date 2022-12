L’arcipelago è tra i più vulnerabili agli effetti della crisi climatica, e il governo sta pensando a una soluzione per evitare disastri

Continua a leggere: L’ambizioso piano delle Fiji per spostare i centri abitati più a rischio

Fonte: il Post Mondo

Dalla segnalazione di @Perodatrent:

Il Guardian pubblica una serie di articoli che spiegano i piani del governo delle isole Fiji per contrastare gli effetti delle avversità dovute al cambiamento del clima che colpiscono il suo territorio.

Di fronte a questi problemi (innalzamento del livello marino, tifoni) il governo ha studiato da anni piani di ricollocazione delle comunità più a rischio, e ha già cominciato a spostare alcuni villaggi in zone meno a rischio.

Gli articoli fanno il punto sui risultati e sui molti problemi che anche piani ben intenzionati hanno incontrato e che non erano stati previsti. Dalle difficoltà di trovare nuovi terreni appartenenti a clan differenti, alle invidie che i provvedimenti suscitano tra gli abitanti non beneficiati dagli aiuti, dagli errori compiuti dai rappresentanti del governo che hanno basato i provvedimenti sui pareri dei maggiorenti locali (espressione della cultura maschile), fino a difficoltà impreviste come “dove e come spostiamo i cimiteri?”

If anything, Prasad was understating the challenges, which are not just logistical – though that element is hard enough – but also financial, political, even spiritual.