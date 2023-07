Le dichiarazioni del padre della ragazza che accusa Leonardo La Russa di stupro

La redazione di Open riassume l’intervista fatta a La Verità dal padre della ragazza che accusa Leonardo La Russa di stupro:

Ad indagare la pm Rosaria Stagnaro e l’aggiunta Letizia Mannella. Il padre della ragazza dice che sarà molto difficile provare l’assunzione della droga dello stupro. Poi parla della cocaina: «Ovviamente io, come genitore, non posso che arrabbiarmi ma, purtroppo, la ragazza non dipende più da me». E questo perché «non solo è maggiorenne, ma vive con la mia ex moglie, donna dalla quale io mi sono divorziato 15 anni fa e da allora non comunichiamo. Sono accaduti fatti molto incresciosi e tristi in questi 15 anni. Io e la mia ex moglie non ci siamo più parlati». Le figlie sono cresciute con lui: «Sono un padre estremamente presente. O, quantomeno, lo sono stato. Quando mi sono risposato sono diventate gelose e si sono un po’ allontanate da me. Adesso ho una bambina che difendo con tutte le mie forze, mentre le mie prime figlie sono figlie di divorziati e non hanno avuto l’educazione che io reputo necessaria».